Трамп "наживается на страхах и гневе" американцев, заявил Обама

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп "наживается на страхах и гневе" американцев, которые разобщают их.

Выступая в университете штата Иллинойс, Обама заявил, что люди, обладающие властью и привилегиями, "хотят, чтобы мы оставались разделенными, злобными и циничными, потому что это поможет им сохранить статус-кво".

"Это (разобщение) началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами. Страх и гнев, которые коренятся в нашем прошлом, но также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в вашей жизни когда-то", — сказал Обама.

Обама был президентом от Демократической партии США, а Трамп представляет республиканцев. Обе партии в настоящее время проводят активные избирательные кампании по выборам в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.