Пушилин предложил кандидатуру на должность главы ЦИК ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил на должность председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Ольгу Позднякову.

В пятницу парламент проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Пушилин ранее был председателем Народного совета и полпредом ДНР на переговорах в Минске. Также депутаты проголосовали за проведение выборов главы и народного совета республики 11 ноября и назначение членов ЦИК ДНР.

"Сегодня, 7 сентября, в соответствии с частью 2 статьи 6 закона "О выборах депутатов Народного совета Донецкой народной республики" врио главы ДНР Денис Пушилин подал представление на утверждение в качестве председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Ольги Поздняковой", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ДНР.

Ольга Позднякова вошла в состав ЦИК согласно решению депутатов на заседании Народного совета республики в пятницу. Ранее она возглавляла штаб по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.