Трамп поблагодарил свое окружение за реакцию на скандал с анонимной статьей

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет своему окружению на фоне скандала с публикацией анонимной статьи в газете New York Times от имени чиновника Белого дома о противоречиях в администрации.

"Я доверяю… Люди, которые присутствуют на основных встречах со мной, сегодня на первых полосах газет с прекрасными словами, о которых я их не просил", — сказал Трамп.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, стоит ли для поиска автора анонимной колонки использовать детектор лжи, как это предложил сенатор Рэнд Пол.

В среду в New York Times появилась публикация источника в администрации США, который заявил о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Газета объяснила публикацию анонимного материала тем, что иначе донести информацию до читателей было нельзя.

Трамп заявил, что New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать автора колонки, хотя усомнился в существовании автора, предположив, что речь может идти о выдуманном источнике. Более дюжины высокопоставленных чиновников США заявили, что непричастны к публикации.