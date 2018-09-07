Украина более суток держит два пункта пропуска в Крым закрытыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Два из трех украинских пограничных пунктов пропуска на крымском участке границы остаются закрытыми уже более суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Госпогранслужба Украины вечером 6 сентября в одностороннем порядке полностью остановила работу пунктов пропуска "Каланчак" и "Чаплинка". По информации председателя Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, данное решение принято в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области из-за химических выбросов на крымском заводе "Крымский титан". В то же время пограничники фактически остаются на своих местах в пунктах пропуска. При этом минздрав Украины сообщил, что концентрация вредных веществ на территории области остается в пределах нормы и за прошедшие сутки местные жители не обращались за медицинской помощью.

"Украинские пункты пропуска "Каланчак" (напротив российского погранпункта "Армянск") и "Чаплинка" (соответственно "Перекоп") по-прежнему остаются закрытыми. Пропуск транспортных средств и людей не осуществляется", — сказали в ведомстве.

При этом в погрануправлении отметили, что на данный момент работает только пункт пропуска "Джанкой" с российской стороны и расположенный напротив него "Чонгар" — с украинской.

"На украинском пункте пропуска, по сообщениям людей, пересекающих границу, работает одна кабинка на въезд, одна на выезд. Работа осуществляется крайне медленно, в связи с чем на границе скопились очереди", — сказали в погрануправлении.