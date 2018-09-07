Пушилин назначил трех врио зампредседателя Совмина ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (81)

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил трех новых исполняющих обязанности зампредседателя Совмина ДНР.

В пятницу парламент проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Пушилин ранее был председателем Народного совета и полпредом ДНР на переговорах в Минске.

"Постановляю: исполняющим обязанности заместителя председателя Совмина ДНР назначить Ананченко Алексея Евгеньевича. Определить, что Ананченко возглавляет функциональный блок анализа и стратегического развития", — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте ДНР.

Также отдельными указами исполняющими обязанности зампреда Совмина ДНР назначены исполнявший обязанности министра агрополитики и продовольствия Владимир Антонов, а также Екатерина Матющенко, которая занимает пост министра финансов ДНР.