Меркель назвала вопросы, которые намерена обсудить с Макроном

БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она намерена обсудить укрепление еврозоны, вопросы миграции и выход Великобритании из ЕС с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу в Марселе.

"Через несколько месяцев нам предстоят европейские выборы, но мы хотим до этого момента еще достичь некоторых вещей, в частности, продолжить развивать европейский экономический и валютный союз, банковский союз, а также усиление еврозоны. К этому относятся и вопросы миграции… К сожалению, мы должны работать и над такой темой, как выход Великобритании из ЕС. Но мы хотим оформить это в том духе, который позволил бы нам в дальнейшим сохранить тесное партнерство, потому что мы нуждаемся друг друге в вопросах безопасности и обороны", — сказала Меркель журналистам перед начало переговоров, трансляцию в прямом эфире вел телеканал Phoenix

Она добавила, что намерена обсудить с Макроном также будущее оборонительного союза ЕС, который "необходимо развивать перед лицам многочисленных вызовов".

Меркель добавила, что настроена "очень оптимистично" перед встречей с французским лидером, и надеется на прогресс по многим вопросам.