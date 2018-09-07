Источник сообщил о поджоге демонстрантами иранского консульства в Басре

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, подожгли в пятницу иранское консульство, об этом РИА Новости сообщил источник на месте событий.

"Протестующие подожгли консульство Ирана", — сказал собеседник агентства.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.