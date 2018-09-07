Тимошенко призвала власти Украины не допустить повышения цен на газ

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает власти Украины не допустить повышения цен на газ.

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что очередное повышение цен на газ для населения — это вынужденный шаг, на который правительство вынужденно идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

"Судя по последним заявлениям премьер-министра, украинцам надо готовиться к очередному существенному повышению цены на газ…. Я призываю высшее руководство государства убедить Международный валютный фонд в абсолютной недопустимости повышения цены на газ", — написала Тимошенко на странице в Facebook в пятницу.

По словам Тимошенко, после "прихода к власти" ее команда снизит тарифы на газ до "рентабельной адекватной цены". Она считает, что повышение цен на газ "окончательно убьет и бюджет страны и бюджеты семей".

"Какие бы требования не ставил Международный валютный фонд, задача власти — защитить людей. Тем более, что такие возможности есть. Цена на газ в настоящее время абсолютно необоснованная. Не может любой товар, который продается монопольно, иметь 200% рентабельности. Я имею в виду газ украинской добычи", — добавила Тимошенко.

Национальный банк (ЦБ) Украины прогнозирует повышение тарифов на газ для потребителей на 25% в этом и на 15% в следующем году. Повышение цен на газ для населения является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с Украиной, миссия фонда с 6 по 19 сентября будет работать в Киеве для согласования условий предоставления следующего транша в размере 2 миллиарда долларов.