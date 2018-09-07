ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Лондоне вновь обратилось к британской стороне с просьбой обеспечить РФ доступ к материалам следствия по "делу Скрипалей" для того, чтобы российские следователи могли помочь расследованию.

Посольство обратило внимание на рост числа спекуляций вокруг дела и заявления в Британии о том, что Россия якобы "вбросила четыре десятка фальшивых версий инцидента в Солсбери".

"Эти утверждения сами по себе являются фальшивкой. Как мы уже заявляли ранее, у России нет и не может быть официальной версии произошедшего в Солсбери по той простой причине, что мы не имеем доступа к каким-либо сведениям, на которых такая версия могла бы быть основана… Наилучший способ положить конец спекуляциям — обеспечить российской стороне доступ к материалам дела с тем, чтобы наши следователи и специалисты могли на основе объективных данных составить представление о произошедшем и действительно помочь британскому расследованию", — заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства.

Дипломат отметил, что обсуждение этой темы в России происходит в условиях информационного вакуума, заполняемого регулярными "утечками", которые раз за разом оказываются ложными.

"Вспомним, сколько раз в британских СМИ объявлялось об идентификации подозреваемых (каждый раз с новыми именами и в разном количестве), или сколько здесь обсуждалось различных способов непосредственного исполнения отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Вполне естественно, что в такой ситуации российские журналисты и эксперты, пытаясь докопаться до истины, обсуждают разнообразные сценарии. Хотели бы повторить: ни один из них не носит официального характера", — отметил пресс-секретарь.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ по направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в т.ч. — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.