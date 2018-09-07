Москалькова готовит новые обращения в ОБСЕ и СЕ из-за ареста Вышинского

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готовит новые обращения к коллегам-омбудсменам, в ОБСЕ и Совет Европы в связи с продлением ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Мы будем добиваться освобождения Кирилла. Готовлю новые обращения к коллегам-омбудсменам, в ОБСЕ и Совет Европы. Прошу уважаемые международные организации предпринять все возможные усилия для освобождения узника совести", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По ее мнению, вся вина журналиста, который останется под стражей до 4 ноября, состоит в том, что интернет-портал, который он возглавлял, "помогал людям увидеть объективную картину мира".

"Такое отношение к одному из базовых принципов Всеобщей декларации прав человека — праву на свободу слова не может не вызывать ничего, кроме возмущенного недоумения. На исходе второго десятилетия XXI века, в стране, чьи властные структуры и СМИ постоянно декларируют приверженность "европейским ценностям", на наших глазах развернулась самая настоящая "охота на ведьм", срежиссированная по давно сданным в архив шаблонам маккартизма времен 50-х годов прошлого века", — отметила Москалькова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.