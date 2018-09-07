Слушание по делу об убийстве Олеся Бузины могут обнулить, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Татьяна Левицкая, входящая в коллегию судей для рассмотрения дела об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, не прошла процедуру квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности. Об этом пишет "Страна.ua".

В будущем Татьяна Левицкая будет рекомендована к увольнению с должности судьи. Вслед за её отставкой обнулят результаты рассмотрения дел с ее участием.

Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года около своего дома в Киеве. В него выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий, в частности, связывая случившееся с профессиональной деятельностью журналиста.