Москалькова рассказала украинской коллеге о состоянии Сенцова

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Уполномоченная верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в пятницу, что получила ответ омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о состоянии здоровья Олега Сенцова, заключенного в РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что получила от омбудсмена верховной рады Украины Людмилы Денисовой копию отказа отбывающего наказание в российской колонии Олега Сенцова от перевода в больницу.

"Наконец получила ответ от уполномоченного РФ на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья у Олега не ухудшилось", — писала Денисова на своей странице в Facebook и опубликовала сам документ.

В ответе Москалькова сообщает, что Сенцову продолжают колоть внутренние инъекции, а также дают поддерживающую смесь. Также по ее данным, он опять отказался от госпитализации в лабытнангскую городскую больницу.

"Что же касается вопроса скорейшего обмена политзаключенными, который я постоянно подчеркиваю, Татьяна Москалькова в очередной раз сообщила, что у нее нет таких полномочий", — написала также Денисова.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН.

По данным ведомства, Сенцов не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации. Также УФСИН сообщало, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки.

По результатам консилиума врачей от 10 августа, состояний, угрожающих жизни пациента не отмечено. Врачи оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное.

В августе 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором десять лет лишения свободы получил также его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.