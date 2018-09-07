В Турции режиссера приговорили к шести годам за фильм о попытке переворота

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Стамбульский суд приговорил к шести годам и трем месяцам режиссера Али Авджы за снятый им фильм "Пробуждение", в котором рассказывается о попытке переворота в июле 2016 года, сообщает телеканал Haberturk в пятницу.

В сцене фильма, по поводу которой и было начато судебное разбирательство, показан президент Турции Тайип Эрдоган, к виску которого был приставлен пистолет. Прокуратура выдвинула против Авджы обвинение в членстве в запрещенной в Турции организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а также в оскорблении президента страны путем "подсознательного послания".

В своем последнем слове Авджы не согласился с предъявленными ему обвинениями и потребовал полного оправдания.

"Этот фильм о том, что было бы, если бы переворот удался. Мне инкриминируют сцену, где на Эрдогана направлен пистолет. Но спросите любого, и он вам скажет, что целью переворота был Эрдоган, и сам президент это говорит. Если бы я занимался пропагандой терроризма, я бы показал Эрдогана не молящимся, а разрабатывающим план бегства. Если докажут, что я хотел сделать подсознательное послание, я готов пойти в тюрьму пожизненно", — цитирует турецкого режиссера телеканал.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.