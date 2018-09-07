АНКАРА, 7 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Стамбульский суд приговорил к шести годам и трем месяцам режиссера Али Авджы за снятый им фильм "Пробуждение", в котором рассказывается о попытке переворота в июле 2016 года, сообщает телеканал Haberturk в пятницу.
В сцене фильма, по поводу которой и было начато судебное разбирательство, показан президент Турции Тайип Эрдоган, к виску которого был приставлен пистолет. Прокуратура выдвинула против Авджы обвинение в членстве в запрещенной в Турции организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а также в оскорблении президента страны путем "подсознательного послания".
В своем последнем слове Авджы не согласился с предъявленными ему обвинениями и потребовал полного оправдания.
"Этот фильм о том, что было бы, если бы переворот удался. Мне инкриминируют сцену, где на Эрдогана направлен пистолет. Но спросите любого, и он вам скажет, что целью переворота был Эрдоган, и сам президент это говорит. Если бы я занимался пропагандой терроризма, я бы показал Эрдогана не молящимся, а разрабатывающим план бегства. Если докажут, что я хотел сделать подсознательное послание, я готов пойти в тюрьму пожизненно", — цитирует турецкого режиссера телеканал.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.