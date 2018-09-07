Украинский министр пожаловался на сюжет о санаториях в "русском Крыму"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо генеральному директору Би-би-си Тони Холлу, в котором выразил недовольство сюжетом о замечательных санаториях в "русском Крыму", сообщила в пятницу первый замминистра Эмине Джапарова.

По данным украинских СМИ, в конце августа в эфире канала Travel + adventure, который принадлежит Би-би-си, показали документальную программу "Путешествие Саймона Рива" о жизни в России. При этом ведущий рассказал о замечательных санаториях в "русском Крыму" и о том, как Минздрав России начал реализацию программ улучшения здоровья населения.

"Письмо от Юрия Стеца генеральному директору Би-би-си по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове, как о территории России. Он делает акцент на "присоединении", а не оккупации, и "радуется" нынешней действительности, осуждая Украину", — написала Джапарова на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее словам, РФ приглашает известных журналистов, актеров и певцов и пытается таким образом "зафиксировать статус Крыма". Она также сообщила, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут это письмо адресату, поэтому в министерстве будут ждать ответа.