Греческие митингующие назвали сообщения о финансировании Россией ложью

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Публикации ряда греческих СМИ о "финансировании русскими" массовых митингов протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония являются клеветой, заявил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.
Греческие СМИ после инцидента с высылкой в июле российских дипломатов писали, что митинги финансируются из Москвы. В частности, одно из "желтых" изданий — газета Kontra News писала, что некие греческие банды уличных хулиганов ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки. В статье утверждалось, что подготовку митингов финансируют и "российские агенты влияния непосредственно в Греции". Были также публикации о том, что высланные российские дипломаты якобы финансировали другие митинги против соглашения по македонскому вопросу. МИД РФ опроверг сообщения Kontra News о том, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках в сентябре.
Публикацию в Kontra News он считает заказной. "Контра", как и "Эфимерида тон синдактон" ("Газета редактора") является оружием правительства, "перьями правительства", с помощью которых они хотят создать проблемы на митингах, утверждая, что нас кто-то финансирует. Рублей нет, есть евро и, конечно, соотечественники-македонцы Америки провели свой собственный митинг в Афинах", — подчеркнул Пацикас.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику, Москва считает прискорбной деградацию отношений с Афинами в год, когда отмечается юбилей установления двусторонних отношений.