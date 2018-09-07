Греческие митингующие назвали сообщения о финансировании Россией ложью

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Публикации ряда греческих СМИ о "финансировании русскими" массовых митингов протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония являются клеветой, заявил РИА Новости представитель координационного комитета митинга Михалис Пацикас.

В субботу массовый митинг "Македония — это Греция" пройдет в Салониках в связи с открытием Международной выставки. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах. Митинги проходили без какой-либо партийной символики. Люди протестовали против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области.

Греческие СМИ после инцидента с высылкой в июле российских дипломатов писали, что митинги финансируются из Москвы. В частности, одно из "желтых" изданий — газета Kontra News писала, что некие греческие банды уличных хулиганов ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки. В статье утверждалось, что подготовку митингов финансируют и "российские агенты влияния непосредственно в Греции". Были также публикации о том, что высланные российские дипломаты якобы финансировали другие митинги против соглашения по македонскому вопросу. МИД РФ опроверг сообщения Kontra News о том, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках в сентябре.

"Это глупости. Это глупости, с помощью которых они хотят создать проблемы с нашими друзьями-русскими и уже создали, выслав двух дипломатов. У нас никогда не было никаких контактов с русскими. Нам не платили ни русские, ни американцы. Деньги на организацию наши собственные, они были от людей, которые не хотят распродажи их родины и переписывания истории. У нас не было никакой финансовой помощи, кроме как от греков-патриотов", — заявил Пацикас.

Публикацию в Kontra News он считает заказной. "Контра", как и "Эфимерида тон синдактон" ("Газета редактора") является оружием правительства, "перьями правительства", с помощью которых они хотят создать проблемы на митингах, утверждая, что нас кто-то финансирует. Рублей нет, есть евро и, конечно, соотечественники-македонцы Америки провели свой собственный митинг в Афинах", — подчеркнул Пацикас.

В начале июля Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России, 6 августа МИД РФ объявил о зеркальных ответных мерах. Однако Афины сочли ответ Москвы "произволом и местью". Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику, Москва считает прискорбной деградацию отношений с Афинами в год, когда отмечается юбилей установления двусторонних отношений.