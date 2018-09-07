В ЛНР заявили об усилении позиции силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для усиления позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. "Украинская сторона, используя "школьное перемирие", продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.

Он уточнил, что на железнодорожной станции в районе населенного пункта Рубежное зафиксировано девять самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт-С" и пять буксируемых гаубиц 2 А36 "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра. Также в районе населенного пункта Белокуракино отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Бук М1". Из населенного пункта Муратово в направлении населенного пункта Кременная установлено перемещение шести автомобилей с личным составом и боеприпасами.

"Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных отчетах Миссии ОБСЕ", — сказал Филипоненко. Он уточнил, что все отсутствующее в местах хранения вооружение украинских силовиков находится у линии боевого соприкосновения и готово к применению, в том числе, по мирным населенным пунктам.