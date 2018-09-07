В Совфеде прокомментировали ограничение на трансляцию RTVi на Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Решение об ограничении ретрансляции русскоязычного канала RTVi на Украине принято, в числе других, в связи с предстоящими выборами в стране, которые уже сейчас нельзя назвать демократическими, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Вероятнее всего, предпринимаемые меры – часть подготовки к "демократическим выборам" на Украине", — заявил Клишас РИА Новости.
По его словам, решение Украины по RTVi это "очередное подтверждение приверженности свободе слова со стороны киевского режима".
"Подавление свободы слова на Украине – норма в последние годы. Блокировка неугодного телеканала, уголовное преследование журналистов – все это современные реалии государственной политики Киева в сфере СМИ", — сказал глава комитета.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.