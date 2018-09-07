В Совфеде прокомментировали ограничение на трансляцию RTVi на Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Решение об ограничении ретрансляции русскоязычного канала RTVi на Украине принято, в числе других, в связи с предстоящими выборами в стране, которые уже сейчас нельзя назвать демократическими, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничил в четверг ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVi в кабельных сетях страны. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.

"Вероятнее всего, предпринимаемые меры – часть подготовки к "демократическим выборам" на Украине", — заявил Клишас РИА Новости.

По его словам, решение Украины по RTVi это "очередное подтверждение приверженности свободе слова со стороны киевского режима".

"Подавление свободы слова на Украине – норма в последние годы. Блокировка неугодного телеканала, уголовное преследование журналистов – все это современные реалии государственной политики Киева в сфере СМИ", — сказал глава комитета.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.