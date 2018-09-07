МВД ДНР поддержало назначение Пушилина врио главы республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (77)

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что поддерживает решение парламента ДНР о назначении врио главы республики Дениса Пушилина.

В пятницу парламент проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Пушилин ранее был председателем Народного совета и полпредом ДНР на переговорах в Минске.

"Министерство внутренних дел ДНР заявляет о своей поддержке решения депутатов Народного совета ДНР о назначении Дениса Пушилина врио главы республики", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что органы МВД ДНР работают в усиленном режиме и готовы "к отражению всех угроз для стабильного функционирования объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения ДНР".

В министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР также заявили, что поддерживают решение парламента о назначении Пушилина. "Народный совет ДНР является единственным высшим представительным органом власти республики", — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что продолжают работу, "направленную на обеспечение безопасности государства, его защиту от внутренних и внешних угроз, стабильное функционирование всех государственных и общественных институтов республики".