Лондон пообещал не оставить Россию "безнаказанной" по делу Скрипалей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по "делу Скрипалей", заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

В пятницу в посольстве Великобритании в Москве посол проводит брифинг для дипломатического корпуса о расследовании "дела Скрипалей".

"Британская полиция имеет достаточно доказательств для того, чтобы выдвинуть обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также детектива Ника Бэйли", — приводит слова Бристоу официальный Twitter-аккаунт посольства Великобритании в РФ.

По словам посла, "разведывательные службы Великобритании располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ". "ГРУ – организация с четкой субординацией. Операция почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государства", — говорится в сообщении.

Посол отметил, что "Великобритания будет и дальше продолжать работать с партнерами, чтобы показать, что действия тех, кто подрывает международные нормы, не останутся безнаказанными". "Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения", — подчеркнул он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.