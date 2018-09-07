Пушилин стал врио главы ДНР‍

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу назначил нового исполняющего обязанности главы ДНР — им стал Денис Пушилин, который ранее несколько лет представлял Донецк на переговорах по Донбассу в Минске и был спикером парламента.

Другим решением депутаты утвердили дату проведения выборов главы ДНР и парламента — 11 ноября. Провести в этот же день выборы решили и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

Все по конституции

Пушилин сменил на посту врио главы ДНР Дмитрия Трапезникова, который стал им после гибели Захарченко. Трапезников, будучи тогда еще вице-премьером, зачитал решение штаба территориальной обороны ДНР — "в соответствии с частью 1 статьи 102 конституции ДНР в связи с гибелью главы Александра Захарченко, возложить временное исполнение обязанностей главы на зампредседателя совета министров".

Однако спустя неделю Генпрокуратура ДНР постановила, что Трапезников был незаконно назначен и.о. главы самопровозглашенной республики, поскольку он не является первым заместителем председателя совета министров. В пятницу на заседании Народного совета депутаты сначала проголосовали за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Захарченко в связи с его гибелью, а затем назначили нового исполняющего обязанности — Пушилина.

Как заявил Пушилин журналистам, принятые в пятницу решения парламента позволят сохранить нормы конституции. "Хотелось поблагодарить Народный совет, депутатов, которые позволили сегодня своим голосованием сохранить нормы конституции. Это позволяет поддержать и продолжить курс Александра Владимировича (Захарченко — ред.) и приложить все усилия, чтобы все мечты и задачи, определенные им, были реализованы", — сказал Пушилин.

Он отметил, что сейчас планируется "активизировать работу Совмина".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Глава ДНР Александр Захарченко скончался в результате теракта. Кадры с места ЧП

Выборы в ДНР и ЛНР

Все министры ДНР переведены в ранг исполняющих обязанности до выборов, которые назначены на 11 ноября. Также парламент ДНР избрал состав Центральной избирательной комиссии.

В пятницу парламент ЛНР также принял решение провести выборы главы республики и депутатов в один день с ДНР — 11 ноября.

Однако, по мнению экспертов, украинские власти попытаются сорвать выборы в самопровозглашенных республиках. По словам заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, "Киев будет, безусловно, использовать выборы в своей пропаганде".

"Я не исключаю, что они попытаются сорвать подготовку проведения выборов на каком-то этапе. Но, я думаю, конечно, Донецкая республика справится", — заявил РИА Новости эксперт.

"Трапезников был временно исполняющим обязанности в момент, когда это было необходимо. Сейчас они переходят к следующему этапу, к этапу выборов. Нужен руководитель. Назначение было логичным. Пушилин — не случайный человек", — считает Жарихин.

Ответ на убийство Захарченко

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Беспалько полагает, что решение двух самопровозглашенных республик провести выборы 11 ноября являются ответом на убийство Захарченко.

"В целом я рассматриваю выборы в ДНР и ЛНР как инструмент легитимизации власти в этих республиках, инструмент, который показывает, что республики существуют как самостоятельные, пусть и непризнанные государства со своей структурой власти, которая поддерживается населением. Я рассматриваю это как ответ на убийство Захарченко", — заявил Беспалько РИА Новости.

По его словам, убийство Захарченко было диверсией, "которую народ Донбасса сейчас с помощью выборов нивелирует". "Народ этим покажет, что он не собирается сдаваться", — отметил эксперт.

"Украина может использовать решение республик проводить выборы в своих интересах, потому что выборы, согласно минским соглашениям, должны проходить после определенных действий. Но дело в том, что кому-кому, а украинским политикам апеллировать к выполнению минских соглашений смешно, потому что ни не выполняют главные первые пункты минских соглашений — разведение сторон, прекращение огня", — добавил политолог.

Как полагает Беспалько, решение о назначении выборов не спровоцирует Киев на военную агрессию. "Я думаю, Украина, в лице своего руководства, если бы хотела или могла принять решение о силовом варианте, приняла бы его вне зависимости от того, проводятся в ДНР и ЛНР выборы или нет", — подчеркнул он.