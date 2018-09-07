Греческий политик заявил, что ЦРУ и ФБР оккупировали Салоники

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости. Лидер партии "Народное единство", бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис раскритиковал жесткие меры безопасности, принятые в Салониках в связи с проведением международной выставки, заявив об оккупации со стороны ЦРУ и ФБР.

В субботу в северной столице Греции открывается международная выставка, на которой почётной страной будут Соединённые Штаты. В Салоники прибыла большая американская делегация во главе с министром торговли, представители крупнейших компаний США. В связи с этим приняты драконовские меры безопасности — охранять порядок будут 5,5 тысячи полицейских, вертолеты, дроны, снайперы, множество агентов ФБР и ЦРУ, сообщают греческие СМИ.

"Салоники в эти дни похожи не на город, который проводит международную выставку дружбы, экономического сотрудничества и культурных связей между странами нашего региона и на международном уровне, а на город, где правят полицейские, и, что еще хуже, на страну, оккупированную ЦРУ и ФБР, которые показывают темное будущее, которое американский империализм и военная машина НАТО приготовили для Салоников и Македонии",- заявил Лафазанис журналистам в пятницу.

"Мы переживаем самые опасные проекты оккупации, контроля, милитаризации, авантюризма и войны со стороны США, НАТО и немецкой Европы на Балканах, в нашем регионе", — заявил Лафазанис.

Он заявил также, что Преспанское соглашение по новому наименованию Бывшей Югославской Республики Македония не отвечает интересам народов.

Афины и Скопье в июне подписали соглашение, по которому БЮРМ будет называться Республика Северная Македония. Соглашение завершает многолетний спор между двумя странами и открывает для Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В Греции и Македонии проходят многотысячные митинги против соглашения.

Лафазанис является одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра. Вместе с соратниками он создал партию "Народное единство" после выхода в 2015 году из правящей коалиции радикальных левых СИРИЗА в знак протеста против политики правительства Греции.