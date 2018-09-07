Закон о таможенном регулировании вызвал очереди на границе России и Эстонии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Новый закон Российской Федерации о таможенном регулировании вызвал автомобильные очереди на границе Эстонии и России, сообщает Sputnik Эстония.

С 4 сентября в действие вступил новый Федеральный Закон о таможенном регулировании. Он касается временного ввоза второго и последующего легковых автомобилей.

Уже на следующий день многие автомобилисты начали жаловаться на очереди на границе, среднее время ожидания проезда растягивалось 6 часов. Многим владельцам лизинговых автомобилей так и не удалось въехать в Россию.

Как сообщил изданию один из пострадавших на переходе Нарва-Ивангород, Николай, он с супругой поехал в Россию на похороны, но не смог пройти границу. "Все документы и расширенная страховка КАСКО у нас были оформлены. Однако таможенник на границе сказал, что от одного конкретного банка пропускается только одна машина в сутки", — рассказал он.

В результате он вынужден был вернуться на территорию Эстонии.