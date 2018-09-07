Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова требуют, чтобы украинские силовики не допустили расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко следственными органами РФ.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что правительство РФ поможет в расследовании убийства Захарченко.

"К главе Службы безопасности Украины, главе Национальной полиции Украины, генеральному прокурору Украины относительно… мер по расследованию обстоятельств его (Захарченко – ред.) убийства и относительно недопущения расследования этого преступления следственными органами РФ", — говорится в депутатском запросе, который опубликовала Геращенко на своей странице в Facebook в пятницу.

Кроме того, депутаты требуют от правоохранителей отчета о правомерности закрытия уголовного дела, которое было возбуждено на Украине в отношении Захарченко. Согласно украинскому законодательству, уголовное дело подлежит прекращению в случае гибели подозреваемого.

Также Геращенко и Ионова требуют отчета силовиков о ходе расследований преступлений, в которых подозревают погибшего главу ДНР.

Ранее, в 2014 году, на Украине против Захарченко было заведено уголовное дело по созданию террористической организации, он был объявлен в розыск.