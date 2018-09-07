КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова требуют, чтобы украинские силовики не допустили расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко следственными органами РФ.
"К главе Службы безопасности Украины, главе Национальной полиции Украины, генеральному прокурору Украины относительно… мер по расследованию обстоятельств его (Захарченко – ред.) убийства и относительно недопущения расследования этого преступления следственными органами РФ", — говорится в депутатском запросе, который опубликовала Геращенко на своей странице в Facebook в пятницу.
Также Геращенко и Ионова требуют отчета силовиков о ходе расследований преступлений, в которых подозревают погибшего главу ДНР.
Ранее, в 2014 году, на Украине против Захарченко было заведено уголовное дело по созданию террористической организации, он был объявлен в розыск.