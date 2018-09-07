'Министр доходов ДНР Тимофеев покинул республику, сообщили в Народном совете'

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (75)

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, пострадавший при покушении на главу ДНР Александра Захарченко, покинул территорию ДНР, заявил РИА Новости депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский.

Тридцать первого августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

"Александр Тимофеев выехал из Донецкой народной республик", — заявил собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.