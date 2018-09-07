МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Решение США о переносе посольства в Израиле в Иерусалим лишило основы переговоры Израиля и Палестины, заявила член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави.

"Решение США о переносе посольства в Иерусалим фактически превратило их в участника этой войны. Это лишило мирный процесс своей опоры. Какие могут быть переговоры, когда Израиль объявляет Иерусалим своей столицей", — сказала она во время пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования.

США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев.