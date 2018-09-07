НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости. Возможные санкции Вашингтона в отношении Нью-Дели в связи с намерением Индии приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в среднесрочной перспективе принесут вред обеим странам, заявил РИА Новости известный индийский политолог, вице-президент исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан.

"По моему мнению, то, решатся ли Соединенные Штаты ввести санкции в отношении Индии, или нет, во многом зависит от внутриполитической ситуации в самих США. Действительно, такая вероятность по-прежнему существует, и в своих недавних заявлениях глава Пентагона Джеймс Мэттис вновь обратил на это внимание. С другой стороны, Индия также неоднократно подтверждала, что не намерена отказываться от сделки по российским ЗРС", — сказал эксперт, комментируя итоги прошедшего накануне первого министерского диалога Индии и США в формате "2+2".

Политолог отметил, что введение Вашингтоном санкций в отношении Нью-Дели негативно отразится на темпах развития двухстороннего партнерства и в среднесрочной перспективе (10-15 лет) будет иметь негативные последствия для обеих стран. "Это было бы крайне неблагоприятное развитие событий, тем более что санкции раз за разом доказывают свою неэффективность", — добавил собеседник агентства.

В целом, Унникришнан с удовлетворением оценил состоявшийся американско-индийский диалог, который позволил сторонам обсудить комплекс накопившихся противоречий и продвинуться в разрешении некоторых из них. "Я считаю, можно с уверенностью говорить о запуске нового механизма сотрудничества Индии и США, и тем приятнее, он начал функционировать на хорошей ноте", — подытожил индийский эксперт.

Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая ЗРС С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

Первый раунд министерского диалога в формате "2+2" прошел в четверг в Нью-Дели. Нью-Дели на нем представляли министр обороны Индии Нирмала Ситхарман и глава МИД Сушма Сварадж, США — глава Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Как сообщил в пятницу РИА Новости информированный источник в индийском МИД, стороны согласились с эффективностью работы нового механизма и условились проводить встречи в таком формате ежегодно. Следующий раунд диалога "2+2" состоится в 2019 году в США, отмечал источник.