Подозреваемые по делу Скрипалей представлялись бизнесменами, сообщили СМИ

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в Великобритании по "делу Скрипалей", выдавали себя за предпринимателей для получения британской визы, за которой они обращались в консульство в Санкт-Петербурге, утверждает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник издания отметил, что Петров и Боширов заявили представителям Великобритании, что они работают в сфере международной торговли. По его словам, они также предъявили визитки и данные о банковских счетах, согласно которым их активы составляли несколько тысяч фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что, по мнению британских властей, обвиняемые по "делу Скрипалей" путешествовали под ненастоящими именами. Их настоящие имена, предположительно, известны британским спецслужбам, подчеркивает газета.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.