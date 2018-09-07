БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не будет встречаться в пятницу с главой самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в рамках переговоров при посредничестве ЕС в Брюсселе, сообщил журналистам директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

"Президент Сербии не будет сегодня в Брюсселе разговаривать с косовским президентом Хашимом Тачи, и под вопросом, когда и будут ли продолжены разговоры с Приштиной", — цитирует агентство Танюг Джурича.

По его словам, Вучич сообщил ему свое решение после разговора с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в пятницу, как реакцию на "обманы, угрозы и ложь косовских албанцев".

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.