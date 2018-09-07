МИД рассказал о мерах по предотвращению деградации ситуации в Афганистане

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия взаимодействует с политическими силами внутри Афганистана, чтобы не допустить деградации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация в регионе остается сложная. К сожалению, в каких-то вопросах даже деградирует. Россия предпринимает целый ряд шагов — это и взаимодействие, например, по линии ШОС, это и взаимодействие с политическими силами внутри Афганистана, безусловно, при уважении правовых норм, и, в первую очередь, с официальными властями мы находимся в контакте. Это, конечно, и попытки многосторонней дипломатии. Предельно внимательно и с большой обеспокоенностью смотрим за развитием ситуации в регионе", — заявила Захарова на брифинге.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России