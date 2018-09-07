Киев постарается сорвать выборы в ДНР, считает эксперт

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Киев постарается сорвать предстоящие выборы в ДНР, но республика справится, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовал за проведение выборов главы и депутатов народного совета ДНР 11 ноября.

"Киев будет, безусловно, использовать выборы в своей пропаганде. Я не исключаю, что они попытаются сорвать подготовку проведения выборов на каком-то этапе. Но, я думаю, конечно, Донецкая республика справится", — заявил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Также в ходе голосования было принято решение назначить исполняющим обязанности главы республики председателя Народного совета Дениса Пушилина.

"(Дмитрий. — Прим. ред.) Трапезников был временно исполняющим обязанности в момент, когда это было необходимо. Сейчас они переходят к следующему этапу, к этапу выборов. Нужен руководитель. Назначение было логичным. Пушилин – не случайный человек", — считает Жарихин.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов. После убийства главы ДНР Александра Захарченко советник главы республики Александр Казаков заявил, что "вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит".

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.