Постпред Великобритании проинформировал ОЗХО о расследовании в Солсбери

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Вилсон проинформировал в пятницу членов объединения о ходе расследования инцидента в Солсбери, говорится в Twitter британской дипмиссии в Гааге.

"Посол Питер Вилсон проинформировал членов ОЗХО этим утром о ходе расследования произошедшего в Солсбери. Великобритания придерживается принципа открытости и продолжает усилия по соблюдению конвенции о запрещении химического оружия. Мы благодарны за выраженную в наш адрес поддержку", — сообщили в диппредставительстве.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят России, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.