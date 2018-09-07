В Германии назвали возможные темы переговоров Меркель и Макрона

БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу в Марселе кризис в Сирии, урегулирование на Украине и ситуацию на Западных Балканах, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Предстоящие задачи Европы станут центральной темой этих переговоров… Канцлер и французский президент хотят сегодня в Марселе обсудить дальнейшие совместные шаги Европы. Речь идет, в основном, о трех темах: это миграция и ее полноценное европейское решение, повестка реформ для ЕС… и внешнеполитическое вызовы, которые стоят перед ЕС. Это Сирия, украинский конфликт и Западные Балканы", — сказал Зайберт.

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