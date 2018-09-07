В МИД предположили, кто может стоять за убийством главы ДНР

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. У Москвы есть ощущение, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко могут стоять политические силы в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я неоднократно и официально в ходе интервью говорила, что это вопрос следствия. Что там произошло, кто организовал этот террористический акт, должны выяснить следователи", — заявила дипломат.

"Но вопрос в том, что, безусловно, есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые сразу же после того, что там произошло, начали просто вакханалию радости. И заявлений именно от официальных лиц различных уровней прозвучало такое количество, что даже мои слова нашли прямое подтверждение", — добавила она.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.