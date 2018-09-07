МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовал за проведение выборов главы и депутатов народного совета ДНР 11 ноября.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов. После убийства главы ДНР Александра Захарченко советник главы республики Александр Казаков заявил, что "вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит".

"Назначить внеочередные выборы главы ДНР на 11 ноября, назначить выборы депутатов народного совета на 11 ноября", — сказала на заседании парламента зампредседателя народного совета ДНР Ольга Макеева.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.