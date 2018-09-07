Путин прибыл в Тегеран на саммит России, Турции и Ирана

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран.
Главной темой саммита станет обсуждение Сирии.
Кроме того, Путин проведет отдельные встречи с главой Турции и руководством Ирана.
Приехали в Иран. Для женщин тут обязательная часть наряда — платок. Женскую часть кремлевского пула проверили за ширмой. И тоже женщины. Мужчин традиционно провели через рамки металлоискателей. pic.twitter.com/urxvIEGyqZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 сентября 2018 г.
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