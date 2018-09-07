РФ будет ждать данных о подозреваемых в отравлении в Солсбери от Интерпола

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия будет ждать данных о подозреваемых в отравлении в Солсбери от Интерпола, если не получат информацию от Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видимо, если они (британские власти — ред.) не предоставят России официальные данные, будем тогда ждать их обращения в Интерпол, и уже от Интерпола ждать те же самые отпечатки пальцев и так далее", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.