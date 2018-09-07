Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Великобритания отказалась предоставлять России какие-либо данные, касающиеся подозреваемых в отравлении в Солсбери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Какие-либо данные британская сторона отказалась России предоставлять", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, речь идет не только о дополнительных данных о подозреваемых, но и об ответе на ноты, письма и запросы, которые российская сторона начала направлять, "как только первые ласточки полетели с обвинениями в адрес России".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.