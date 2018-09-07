Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (66)

ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Дмитрий Трапезников был незаконно назначен и.о. главы самопровозглашенной ДНР после убийства главы республики Александра Захарченко, заявили в Генпрокуратуре ДНР.

"Дмитрий Трапезников не является первым заместителем председателя Совета министров ДНР… На Дмитрия Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР", — говорится в тексте заявления и.о. генпрокурора ДНР Андрея Спивака, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.