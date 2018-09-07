В МИД прокомментировали заявления Мэй по Солсбери и Эймсбери

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по инцидентам в Солсбери и Эймсбери выдержаны в недопустимой тональности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выступление премьер-министра Великобритании в британском парламенте 5 сентября, как и сделанные ею ранее заявления по теме Солсбери и Эймсбери, выдержано в недопустимой тональности", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, в этом заявлении, как и в предыдущих заявлениях премьер-министра Великобритании по данному вопросу, содержатся "безапелляционные обвинения в адрес Российской Федерации".

"Все инсинуации, которые были предъявлены и заявлены Великобританией, мы решительно отвергаем", — подчеркнула Захарова.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.