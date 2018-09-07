США и Британии выгодны провокации в Солсбери и Эймсбери, заявили в МИД

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль. архивное фото

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль. архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кончено, непосредственно возможности, колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые, по большому счету, и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации", — заявила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.