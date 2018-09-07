В немецкой контрразведке не знают о преследовании мигрантов в Хемнице

БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. Глава контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском городе Хемниц две недели назад, ранее видео правонарушений якобы было размещено в интернете.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.

В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт осудил "охоту на ведьм" в Хемнице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько раз заявила о "недопустимости замалчивать преследования невинных людей" на улицах Хемница в ходе праворадикальных акций. Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер, выступая в среду с правительственным заявлением в саксонском ландтаге, заявил, что преследования иностранцев не имели места.

"Нет убедительных доказательств того, что такие преследования имели место", — заявил Маасен в интервью таблоиду BILD , добавив, что в настоящее время "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично", поэтому "есть причины предполагать, что речь идет о направленной дезинформации, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице".

Вице-президент бундестага Томас Оперман заявил в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk, что он разочарован оценками Маасена.

"Мы видели фотографии и слышали свидетелей, мы видели, как люди открыто демонстрировали нацистские приветствия на улицах", — сказал Оперман, добавив, что монополия государства на обеспечение правопорядка не должна быть поставлена под вопрос, и "честно говоря, поддерживать это является задачей в том числе и главы BfV".

В пятницу в Хемнице пройдет очередная уличная акция движения Pro Chemnitz, объединившего в том числе правых радикалов. Организаторы заявили, что в акции примет участие тысяча человек.