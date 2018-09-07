Сергей Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, сообщила NYT

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, последние годы работал с испанской разведкой, сообщает The New York Times.
О визитах Скрипаля в Испанию рассказал высокопоставленный чиновник, не предоставивший дополнительной информации. В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании указывается, что бывший разведчик помогал им в борьбе с организованной преступностью.
Издание отмечает, что после распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России.
Так, по словам бывшего сотрудника испанской полиции, пожелавшего остаться анонимным, вначале в Испании были серьезные проблемы из-за отсутствия представления о том, как действует организованная преступность из России. Он заявил, что благодаря Скрипалю и Литвиненко они получили более точное представление об этом феномене.
Отравление Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.