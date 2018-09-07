Сергей Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, сообщила NYT

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, последние годы работал с испанской разведкой, сообщает The New York Times.

О визитах Скрипаля в Испанию рассказал высокопоставленный чиновник, не предоставивший дополнительной информации. В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании указывается, что бывший разведчик помогал им в борьбе с организованной преступностью.

Издание отмечает, что после распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России.

Так, по словам бывшего сотрудника испанской полиции, пожелавшего остаться анонимным, вначале в Испании были серьезные проблемы из-за отсутствия представления о том, как действует организованная преступность из России. Он заявил, что благодаря Скрипалю и Литвиненко они получили более точное представление об этом феномене.

Отравление Скрипалей

Официальные лица не уточнили, был ли Скрипаль агентом испанской разведки или только читал лекции, как в Эстонии и Чехии.

Четвертого марта в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.