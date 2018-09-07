Иран в течение месяца передаст Индии частичный контроль над портом Чабахар

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости. Иран в течение месяца передаст Индии на 1,5 года права на управление частью порта Чабахар, расположенного в южной провинции Систан и Белуджистан, заявил в пятницу министр по делам дорог и городского развития исламской республики Аббас Акунди.

"Мы уже готовы передать индийской компании права на управление Чабахаром в течение полутора лет в рамках двухстороннего соглашения, достигнутого ранее", — сказал журналистам Акунди, находящийся с визитом в Нью-Дели.

По его словам, индийская сторона уже вложила большие средства в развитие порта, и стороны прилагают усилия, чтобы тот начал функционировать как можно скорее. "Передача порта должна состояться в течение месяца. Мы сделали все от нас зависящее", — констатировал иранский министр.

Соглашение о частичной передаче Чабахара в пользование Индии было достигнуто в ходе трехдневного визита премьер-министра этой страны Нарендры Моди в Иран в феврале текущего года. В соответствии с договоренностью, Нью-Дели получит контроль над контейнерным терминалом порта, что позволит национальным компаниям проложить там железную дорогу и построить необходимую инфраструктуру.

Строительство порта Чабахар является одним из крупнейших проектов двухстороннего экономического сотрудничества Ирана и Индии. Предполагается, что его реализация позволит открыть новый, более эффективный путь для грузоперевозок из Азии в Европу. Договоренность о совместном развитии порта была достигнута еще 15 лет назад, однако реализация проекта постоянно затягивалась из-за международных санкций в отношении Тегерана.

Планируется, что будущий транспортный коридор позволит доставлять индийские товары в Афганистан, минуя Пакистан, с которым у Индии сохраняются напряженные отношения. В свою очередь Афганистан перенаправит часть своих грузов для Индии через Иран, не задействуя пакистанский порт Карачи.

Власти Индии рассчитывают, что Чабахар будет введен в эксплуатацию не позднее 2019 года.