В ДНР из-за обстрелов произошло два пожара за сутки, сообщили в республике

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Два пожара произошло на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в пятницу в МЧС ДНР.

"В Новоазовском районе, в селе Ленинское – пожар в частном доме вследствие попадания взрывоопасного предмета. Пожаром уничтожено: кровля и перекрытие дома по всей площади. В Коминтерново: хозяйственная постройка частного дома – пожар. Пожаром уничтожено: кровля по всей площади, тысяча квадратных метров сухой травы", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.