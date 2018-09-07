Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз.", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.