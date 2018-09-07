На Украине провайдера оштрафовали за ретрансляцию российского телеканала

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 400 долларов провайдера из Луганской области за ретрансляцию российского телеканала, сообщил в пятницу член регулятора Сергей Костинский.

"Провайдер из Луганской области получил штраф в размере 11,5 тысяч гривен (около 400 долларов по курсу нацбанка) за ретрансляцию российского телеканала", — написал Костинский на своей странице в Facebook

По его информации, на сегодняшний день провайдер уже устранил зафиксированные нарушения.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.