В Паттайе россиянин украл шашлык и "скрылся" с ним в море

БАНГКОК, 7 сен — РИА Новости. Российский турист стащил десять порций куриного шашлыка с жаровни уличного торговца в Паттайе и бросился вместе с ними в море, сообщает таиландский новостной интернет-портал Coconuts.

Инцидент произошел вечером в среду. Россиянин подошел к уличному торговцу, продававшему куриный шашлык у входа на Пешеходную улицу Паттайи (Walking Street) в районе пристани Балихай, и внезапно выхватил с жаровни десять порций шашлыка, которые торговец разогревал для стоявшего рядом клиента. Схватив добычу, российский турист прыгнул вместе с ней в море, сообщает портал.

Когда один из находившихся на берегу местных жителей решил, что турист тонет и бросился ему помогать, россиянин бросился от него, крича, что в море его ждет друг, которому он несет еду. Прибывшие на шум полицейские выловили туриста из воды и препроводили в участок "с целью его успокоить", говорится в сообщении.

Россиянин отказался назвать полицейским свое имя, а уличный торговец, также прибывший в участок, не стал подавать на туриста заявление в полицию о краже шашлыка, сказав, что "у всех бывают моменты, когда мы немного сходим с ума". Полицейские отпустили россиянина после часа пребывания в участке, так и не узнав его имени, сообщает портал.