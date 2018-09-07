В Паттайе россиянин украл шашлык и "скрылся" с ним в море

БАНГКОК, 7 сен — РИА Новости. Российский турист стащил десять порций куриного шашлыка с жаровни уличного торговца в Паттайе и бросился вместе с ними в море, сообщает таиландский новостной интернет-портал Coconuts.
Когда один из находившихся на берегу местных жителей решил, что турист тонет и бросился ему помогать, россиянин бросился от него, крича, что в море его ждет друг, которому он несет еду. Прибывшие на шум полицейские выловили туриста из воды и препроводили в участок "с целью его успокоить", говорится в сообщении.
Россиянин отказался назвать полицейским свое имя, а уличный торговец, также прибывший в участок, не стал подавать на туриста заявление в полицию о краже шашлыка, сказав, что "у всех бывают моменты, когда мы немного сходим с ума". Полицейские отпустили россиянина после часа пребывания в участке, так и не узнав его имени, сообщает портал.