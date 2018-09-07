Украинские военные заявили о 28 обстрелах в Донбассе за сутки

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Представители операции Объединенных сил Украины сообщили, что зафиксировали 28 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, раненых нет.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "28 раз открывали огонь" по украинским позициям. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.