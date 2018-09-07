Сеул и Пхеньян могут открыть координационное бюро на следующей неделе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Южная Корея и КНДР, предположительно, откроют координационное бюро в промышленном комплексе северокорейского города Кэсон на следующей неделе, передает агентство Ренхап.

Страны объявили о решении открыть бюро для обменов в приграничном Кэсоне в апреле этого года, но в августе правительство Южной Кореи заявило, что открытие может быть отложено.

По данным агентства, наиболее вероятной датой для открытия будет 14 сентября. Глава управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ён в четверг заявил, что стороны договорились открыть бюро до визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в КНДР, который назначен на 18-20 сентября.

"Южная и Северная Кореи сейчас обсуждают дату открытия координационного бюро и другие детали. На следующей неделе мы, скорее всего, определимся", — приводит агентство заявление представителя министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хёна.

По словам Пэк Тхэ Хёна, стороны пришли к соглашению насчет состава и функционирования бюро, и теперь дело остается лишь за подписью.

Решение об открытии бюро для обеспечения в полной мере гражданских обменов было принято в ходе состоявшегося 27 апреля этого года саммита лидеров Южной Кореи и КНДР. В конце августа на фоне изменений в отношениях между США и КНДР правительство Южной Кореи заявило, что открытие бюро может быть отложено. Тем не менее, представители администрации президента Южной Кореи отметили, что власти не рассматривают открытие бюро как нарушение санкционного режима в отношении КНДР.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР, аргументировав это тем, что Вашингтон не "добивается достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова".