В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,5

МЕХИКО, 7 сен – РИА Новости. Мощное землетрясения магнитудой 6,5 произошло поздно вечером в четверг в Эквадоре, сообщает Институт геофизики этой небольшой центральноамериканской республики.

По его данным, эпицентр располагался в центральном районе у города Куманда, очаг находился на глубине 75 километров.

Пока сведений о жертвах и разрушениях не поступало.